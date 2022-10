Filippo Ganna nouvel empereur de l'heure

Filippo Ganna a établi un nouveau record de l'heure. Sur le vélodrome de Granges, l'Italien a parcouru 56,792 kilomètres.

Parti prudemment, le double champion du monde du contre-la-montre 2020 et 2021 a progressivement augmenté sa cadence de pédalage pour déloger in fine son ingénieur performance chez Ineos-Grenadiers, le Britannique Dan Bigham, 31 ans, qui avait battu le record de l'heure à la surprise générale avec 55,548 kilomètres parcours dans le même vélodrome le 19 août. Ancien pistard, Bigham avait tenté ce record du monde dans le but de récolter des données susceptibles d'aider... Ganna dans sa quête du record de l'heure.

Avec cette performance, Ganna, 26 ans, efface des tablettes la marque du Britannique Chris Boardman (56,375 km), en 1996. Cette distance avait été annulée par l'Union cycliste international après un changement de règlement concernant le matériel.

Premier Italien à établir le record de l'heure depuis Francesco Moser (1984), Ganna s'est affirmé ces dernières années comme l'un des rouleurs les plus impressionnants du peloton. Outre ses deux titres de champion du monde du contre-la-montre en 2020 et 2021, il a glané quatre médailles d'or de poursuite individuelle aux Mondiaux et l'or olympique lors de l'épreuve de la poursuite par équipes en 2021 aux Jeux de Tokyo.

Son record embellit aussi une saison jusqu'à présent décevante. Seulement septième du récent contre-la-montre des Mondiaux de Wollongong, en Australie, Ganna a également été battu aux Championnats d'Europe et ne s'est classé au mieux que 4e, loin de ses standards, lors des chronos du Tour de France en juillet.

Samedi, dans le vélodrome de Granges, Ganna est parti sur des bases relativement prudentes, comptant jusqu'à près de quatre secondes de retard sur Bigham. Mais l'Italien, parfaitement profilé sur son vélo créé spécialement pour lui par la marque Pinarello avec un cadre imprimé en 3D pour accroître les performances aérodynamiques, a graduellement comblé son retard sur son ingénieur pour passer devant après vingt minutes.

Devant un public conquis et bruyant, le longiligne Piémontais (1,93 m, 76 kilos) a franchi la ligne en levant les bras, avant d'être étreint par des membres de la délégation italienne du cyclisme sur piste.

/ATS