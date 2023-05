Giro: le Colombien Rubio s'impose à Crans-Montana

Très offensif toute la journée, Thibaut Pinot a été surpris par Einer Rubio vendredi à Crans Montana où le Colombien a remporté la première grande étape de montagne dans le Tour d'Italie.

Le grimpeur de poche de l'équipe Movistar a été distancé à plusieurs reprises dans la montée finale par Pinot (Groupama-FDJ) et l'Equatorien Jefferson Cepeda (EF Education) mais il s'est montré le plus malin à l'arrivée pour remporter la plus belle victoire de sa carrière.

Il s'est imposé avec six secondes d'avance sur Pinot et 1'35'' sur les principaux favoris qui se sont neutralisés dans cette 13e étape longue de seulement 74 km.

Les organisateurs avaient décidé de raboter le parcours en enlevant notamment le col du Grand-Saint-Bernard à cause du mauvais temps et de l'état de délabrement général du peloton.

Le Britannique Geraint Thomas conserve le maillot rose de leader, deux secondes devant le Slovène Primoz Roglic.

Thibaut Pinot reprend, lui, le maillot bleu de meilleur grimpeur et intègre le Top 10, à la dixième place, à 3'13'' du maillot rose.

Maigre consolation

Mais c'est une maigre consolation pour le grimpeur franc-comtois qui rêve de remporter une deuxième étape dans le Giro, après celle en 2017 à Asiago, avant de prendre sa retraite en fin d'année.

Le Français de 32 ans a été le grand animateur de la journée mais a peut-être gaspillé trop de forces à se disputer sans arrêt avec l'un de ses compagnons d'échappée, Cepeda.

Les deux hommes ont semblé être les plus forts, mais n'ont pas arrêté de s'attaquer mutuellement et ensuite de s'invectiver, pendant que derrière Rubio restait concentré sur son effort, sans broncher.

'C'est une grande journée pour moi, j'ai beaucoup travaillé pour ce résultat. Pinot et Cepeda étaient très forts, je savais que je devais les garder en ligne de mire', a savouré le Colombien qui a pris les devants dès le premier col de la journée, la Croix-de-Coeur, en compagnie aussi de Derek Gee et Valentin Paret-Peintre.

Après un bout de vallée ensemble, le trio Rubio-Pinot-Cepeda s'est détaché dans l'ascension finale vers Crans Montana pour engager un combat acharné et électrique.

Très déçu au passage de la ligne, Thibaut Pinot, malade la semaine dernière, retrouve cependant la forme au bon moment, avant une troisième semaine particulièrement montagneuse.

Ce samedi, la 14e étape partira de Sierre pour rejoindre Cassano Magnago sur 193 km. Seule difficulté notoire, le franchissement du col du Simplon dont le sommet (2004 m) est situé à près de 150 km de l'arrivée.

