Hirschi de retour à Liège pour « être avec les meilleurs »

Marc Hirschi, vainqueur de la Flèche Wallonne en milieu de semaine, disputera dimanche Liège-Bastogne-Liège pour la seconde fois avec l'ambition d''être avec les meilleurs'.

Il espère faire bien mieux que sa 51e place de l'an passé, a expliqué le Bernois samedi.

'A la Flèche, ma forme était vraiment bonne', apprécie auprès de l'AFP le coureur victorieux à Huy mercredi. 'Liège est une course différente mais j'espère pouvoir la conserver et être présent avec les meilleurs'.

L'objectif qu'il dessine traduit le changement de dimension du Bernois médaillé de bronze au Mondial à Imola, qui s'était classé seulement 51e de la Doyenne en 2019.

'Cette une course qui me correspond, assure l'une des grandes révélations du Tour de France. L'année dernière, c'était un peu long, je n'avais pas encore l'endurance. Et puis, il y avait le froid, la pluie... C'était trop dur'.

'J'ai fait des progrès depuis', note avec pudeur le protégé de Fabian Cancellara qui, en plus de sa victoire sur la Grande boucle à Sarran, a signé deux autres 'top 3' sur le dernier Tour.

Au-delà du nouveau champion du monde Julian Alaphilippe, il imagine 'parmi les dix grands favoris' à Liège les leaders du classement général du Tour de France: Richie Porte, Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Auquel il ajoute l'Irlandais Dan Martin, 5e de la Flèche mercredi et qui s'est déjà imposé à Liège en 2013.

Point noir pour le Suisse, la météo, qu'il prévoit 'similaire à l'année dernière'.

