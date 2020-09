Imola remplace Aigle-Martigny

L'UCI a confié l'organisation des Mondiaux 2020 sur route à Imola en Emilie-Romagne. Ces joutes étaient initialement prévues à Aigle-Martigny.

Quatre épreuves seulement figureront au programme de ces championnats du monde, réservés à l'élite. Les dames disputeront le contre-la-montre le jeudi 24 septembre et la course en ligne le samedi 26, alors que les messieurs en découdront le vendredi 25 (clm) et le dimanche 27 (course en ligne).

Les meilleurs spécialistes du 'chrono', parmi lesquels le tout frais champion d'Europe Stefan Küng, pourront ainsi partir en quête du maillot arc-en-ciel de la spécialité tout en allant au bout du Tour de France. A Aigle-Martigny, le contre-la-montre élite messieurs était en effet programmé pour ce qui aurait dû être le premier jour des Mondiaux, le dimanche 20 septembre, dernier jour du TdF.

L'UCI, qui avait reçu trois autres dossiers de candidature (Peccioli en Italie, Alba Adriatica en Italie également et Haute-Saône en France), a opté pour un parcours presque aussi exigeant que celui prévu à Aigle-Martigny, avec un profil favorable aux puncheurs et grimpeurs. Et ce même si le départ et l'arrivée de toutes les épreuves sont prévus sur le circuit automobile d'Imola.

Les professionnels parcourront 259,2 km pour un dénivelé positif total de près de 5000 m lors de la course en ligne, les dames 144 km pour une élévation cumulée de quelque 2750 m. Le circuit de 28,8 km sera identique pour les hommes (9 tours) et les femmes (5), et comprendra deux côtes difficiles pour 3 km d'ascension au total (pente moyenne de 10% avec des passages é 14%). Les contre-la-montre se dérouleront sur 64 km pour les messieurs et 32 pour les dames.

