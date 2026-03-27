In Flanders Fields: Jasper Philipsen vainqueur au sprint

Le Belge Jasper Philipsen a remporté au sprint la classique In Flanders Fields. Au terme des ...
In Flanders Fields: Jasper Philipsen vainqueur au sprint

In Flanders Fields: Jasper Philipsen vainqueur au sprint

Photo: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS

Le Belge Jasper Philipsen a remporté au sprint la classique In Flanders Fields. Au terme des 240,8 km, il a devancé le Danois Tobias Lund Andresen et le Français Christophe Laporte.

Favoris au départ de la course autrefois connue sous l'appellation Gand - Wevelgem, le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Belge Wout Van Aert se sont isolés en tête lors de la troisième et dernière ascension du Mont Kemmel. Les deux hommes ont été rejoints d'abord par le Belge Alec Segaert, avant que le peloton ne les avale sous la flamme rouge.

Van der Poel a quand même eu la satisfaction de voir son coéquipier Philipsen s'imposer. Celui-ci a signé la 60e victoire de sa carrière chez les professionnels.

/ATS
 

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