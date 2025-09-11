Israel-Premier Tech va modifier son appellation au Canada

L'équipe Israel-Premier Tech courra sous le simple sigle d'IPT lors des Grands Prix de Québec ...
Israel-Premier Tech va modifier son appellation au Canada

Israel-Premier Tech va modifier son appellation au Canada

Photo: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon

L'équipe Israel-Premier Tech courra sous le simple sigle d'IPT lors des Grands Prix de Québec vendredi et de Montréal dimanche.

L'objectif est de prévenir d'éventuels incidents comparables à ceux qui émaillent la Vuelta, a-t-on appris jeudi auprès de l'organisation.

Le directeur général des deux classiques canadiennes du World Tour, Joseph Limare, a précisé que le nom 'Israel-Premier Tech' ne figurerait pas sur le maillot des coureurs pendant les courses. La formation sera renommée 'IPT'. C'est l'équipe qui a demandé cette modification. 'Ils nous ont demandé d'enlever tout ce qu'on pouvait où le mot +Israel+ apparaissait', a ajouté M. Limare.

Selon des médias canadiens, des militants propalestiniens envisagent de manifester en marge du GP de Québec afin de dénoncer la présence de l'équipe Israel-Premier Tech, à l'instar du mouvement qui perturbe le Tour d'Espagne. Les organisateurs des deux courses canadiennes et les autorités publiques ont assuré mercredi en conférence de presse que tout serait fait pour garantir la sécurité des coureurs et du public.

/ATS
 

