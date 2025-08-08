Jan Christen 3e avant la dernière étape

Jan Christen occupe la 3e place du Tour de Pologne avant le contre-la-montre final de 12,5 ...
Jan Christen 3e avant la dernière étape

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Jan Christen occupe la 3e place du Tour de Pologne avant le contre-la-montre final de 12,5 km dimanche. Il accuse un retard de 22'' sur le Monégasque Victor Langellotti, leader du général.

Au terme de la 6e étape, Langellotti a fait coup double après s'être imposé et avoir endossé le maillot de leader. Il a battu au sprint l'Américain Brandon McNulty, qui occupe la deuxième place du général à dix secondes.

Samedi, le meilleur Suisse a été Yannis Voisard, 6e, tandis que Jan Christen s'est classé 10e. Après 147,5 kilomètres vallonnés, le Jurassien et l'Argovien ont franchi la ligne d'arrivée à Bukowina avec le premier petit peloton et huit secondes de retard.

/ATS
 

Actualités suivantes

Wout van Aert absent des Mondiaux

Wout van Aert absent des Mondiaux

Cyclisme    Actualisé le 08.08.2025 - 11:59

Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin

Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin

Cyclisme    Actualisé le 07.08.2025 - 13:57

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Cyclisme    Actualisé le 05.08.2025 - 18:07

L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison

L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison

Cyclisme    Actualisé le 05.08.2025 - 13:31

Articles les plus lus

Zoé Claessens au pied du podium mondial

Zoé Claessens au pied du podium mondial

Cyclisme    Actualisé le 03.08.2025 - 14:05

Ferrand-Prévot triomphe, Chabbey gagne le maillot à pois

Ferrand-Prévot triomphe, Chabbey gagne le maillot à pois

Cyclisme    Actualisé le 03.08.2025 - 19:39

L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison

L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison

Cyclisme    Actualisé le 05.08.2025 - 13:31

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Cyclisme    Actualisé le 05.08.2025 - 18:07

Maëva Squiban gagne encore, Le Court reste en jaune

Maëva Squiban gagne encore, Le Court reste en jaune

Cyclisme    Actualisé le 01.08.2025 - 18:11

Superbe 2e place de Jan Christen à San Sebastian

Superbe 2e place de Jan Christen à San Sebastian

Cyclisme    Actualisé le 02.08.2025 - 16:57

Zoé Claessens au pied du podium mondial

Zoé Claessens au pied du podium mondial

Cyclisme    Actualisé le 03.08.2025 - 14:05

Ferrand-Prévot triomphe, Chabbey gagne le maillot à pois

Ferrand-Prévot triomphe, Chabbey gagne le maillot à pois

Cyclisme    Actualisé le 03.08.2025 - 19:39