Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Jan Christen a manqué de peu le podium final du Tour de Pologne.

L'Argovien a conservé la 4e place du général au terme de l'ultime étape, un contre-la-montre de 12,5 km disputé à Wieliczka. C'est Brandon McNulty qui s'est adjugé cette épreuve du World Tour.

Christen a signé le 12e temps de ce chrono dominical, à 25'' de Brandon McNulty qui a survolé les débats dimanche. Le 2e de la récente Clasica San Sebastian termine ce Tour de Pologne avec 39 secondes de retard sur l'Américain et 2'' sur l'Italien Matteo Sobrero, 3e du classement général final.

Meilleur Suisse dans ce contre-la-montre, Stefan Küng n'a donc pas signé d'exploit dans son exercice préféré. Le Thurgovien a concédé 20'' à McNulty pour prendre la 10e place de cette 7e et dernière étape. Le Jurassien Yannis Voisard, 20e de ce clm, a quant à lui terminé 11e de ce Tour de Pologne.

