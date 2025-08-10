Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Jan Christen a manqué de peu le podium final du Tour de Pologne. L'Argovien a conservé la ...
Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Jan Christen a manqué de peu le podium final du Tour de Pologne.

L'Argovien a conservé la 4e place du général au terme de l'ultime étape, un contre-la-montre de 12,5 km disputé à Wieliczka. C'est Brandon McNulty qui s'est adjugé cette épreuve du World Tour.

Christen a signé le 12e temps de ce chrono dominical, à 25'' de Brandon McNulty qui a survolé les débats dimanche. Le 2e de la récente Clasica San Sebastian termine ce Tour de Pologne avec 39 secondes de retard sur l'Américain et 2'' sur l'Italien Matteo Sobrero, 3e du classement général final.

Meilleur Suisse dans ce contre-la-montre, Stefan Küng n'a donc pas signé d'exploit dans son exercice préféré. Le Thurgovien a concédé 20'' à McNulty pour prendre la 10e place de cette 7e et dernière étape. Le Jurassien Yannis Voisard, 20e de ce clm, a quant à lui terminé 11e de ce Tour de Pologne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Yannis Voisard 11e en Pologne et un top 20 pour Robin Donzé dans l’Ain

Yannis Voisard 11e en Pologne et un top 20 pour Robin Donzé dans l’Ain

Cyclisme    Actualisé le 10.08.2025 - 17:27

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Cyclisme    Actualisé le 09.08.2025 - 17:31

Wout van Aert absent des Mondiaux

Wout van Aert absent des Mondiaux

Cyclisme    Actualisé le 08.08.2025 - 11:59

Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin

Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin

Cyclisme    Actualisé le 07.08.2025 - 13:57

Articles les plus lus

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Cyclisme    Actualisé le 05.08.2025 - 18:07

Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin

Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin

Cyclisme    Actualisé le 07.08.2025 - 13:57

Wout van Aert absent des Mondiaux

Wout van Aert absent des Mondiaux

Cyclisme    Actualisé le 08.08.2025 - 11:59

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Cyclisme    Actualisé le 09.08.2025 - 17:31

L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison

L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison

Cyclisme    Actualisé le 05.08.2025 - 13:31

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Cyclisme    Actualisé le 05.08.2025 - 18:07

Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin

Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin

Cyclisme    Actualisé le 07.08.2025 - 13:57

Wout van Aert absent des Mondiaux

Wout van Aert absent des Mondiaux

Cyclisme    Actualisé le 08.08.2025 - 11:59

Zoé Claessens au pied du podium mondial

Zoé Claessens au pied du podium mondial

Cyclisme    Actualisé le 03.08.2025 - 14:05

Ferrand-Prévot triomphe, Chabbey gagne le maillot à pois

Ferrand-Prévot triomphe, Chabbey gagne le maillot à pois

Cyclisme    Actualisé le 03.08.2025 - 19:39

L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison

L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison

Cyclisme    Actualisé le 05.08.2025 - 13:31

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Cyclisme    Actualisé le 05.08.2025 - 18:07