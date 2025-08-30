Jasper Philipsen s'adjuge la 8e étape au sprint

Jasper Philipsen s'est imposé au sprint lors de la 8e étape de la Vuelta dans les rues de Saragosse ...
Jasper Philipsen s'adjuge la 8e étape au sprint

Jasper Philipsen s'adjuge la 8e étape au sprint

Photo: KEYSTONE/AP/MOSA'AB ELSHAMY

Jasper Philipsen s'est imposé au sprint lors de la 8e étape de la Vuelta dans les rues de Saragosse. Le Norvégien Torstein Traeen reste logiquement en rouge.

L'étape était promise aux sprinters, c'est bien ce qui s'est passé. Et bien entendu, Jasper Philipsen n'avait pas l'intention de laisser filer son bien.

Le coureur d'Alpecin, déjà vainqueur de la première étape de cette Vuelta en Italie mais battu par Ben Turner à Voiron lors de la 4e étape, a répondu présent. Et ce malgré le fait d'avoir été tassé contre les barrières sur la gauche par Elia Viviani, finalement deuxième. Le podium est complété par le Britannique Ethan Vernon.

Le Belge signe son cinquième succès sur le Tour d'Espagne.

Dimanche, les sprinters seront nettement plus discrets puisque la Vuelta va à nouveau arriver en altitude. La 9e étape conduit les coureurs d'Alfaro à la station de Valdezcaray (1541 m) après 195 km d'efforts. L'occasion, peut-être, pour Jonas Vingegaard de reprendre du temps à Traeen.

/ATS
 

Actualités suivantes

Robin Donzé « déçu » de son Tour de l’Avenir

Robin Donzé « déçu » de son Tour de l’Avenir

Cyclisme    Actualisé le 30.08.2025 - 11:46

Juan Ayuso décroche la 7e étape

Juan Ayuso décroche la 7e étape

Cyclisme    Actualisé le 29.08.2025 - 18:09

Les Jurassiens entre expérience et découverte aux Mondiaux de VTT

Les Jurassiens entre expérience et découverte aux Mondiaux de VTT

Cyclisme    Actualisé le 30.08.2025 - 10:57

Vuelta: Jay Vine s'impose, Vingegaard laisse le maillot rouge

Vuelta: Jay Vine s'impose, Vingegaard laisse le maillot rouge

Cyclisme    Actualisé le 28.08.2025 - 17:31

Articles les plus lus

Chris Froome hospitalisé après une chute à l'entraînement

Chris Froome hospitalisé après une chute à l'entraînement

Cyclisme    Actualisé le 28.08.2025 - 16:21

Vuelta: Jay Vine s'impose, Vingegaard laisse le maillot rouge

Vuelta: Jay Vine s'impose, Vingegaard laisse le maillot rouge

Cyclisme    Actualisé le 28.08.2025 - 17:31

Juan Ayuso décroche la 7e étape

Juan Ayuso décroche la 7e étape

Cyclisme    Actualisé le 29.08.2025 - 18:09

Les Jurassiens entre expérience et découverte aux Mondiaux de VTT

Les Jurassiens entre expérience et découverte aux Mondiaux de VTT

Cyclisme    Actualisé le 30.08.2025 - 10:57

Pauline Ferrand-Prévot sera au départ

Pauline Ferrand-Prévot sera au départ

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 13:43

Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 17:21

Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes

Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes

Cyclisme    Actualisé le 27.08.2025 - 18:47

Chris Froome hospitalisé après une chute à l'entraînement

Chris Froome hospitalisé après une chute à l'entraînement

Cyclisme    Actualisé le 28.08.2025 - 16:21