Jonas Vingegaard rêve d'un troisième succès au Tour de France

Jonas Vingegaard disputera le Tour de France et la Vuelta en 2025, a-t-il annoncé mardi à la Nucia, au sud-est de l'Espagne. Le Danois y prépare sa saison avec son équipe Visma-Lease a bike.

Nettement battu l'été dernier par Tadej Pogacar, Vingegaard veut 'renouer avec le succès' sur la Grande Boucle (5-27 juillet) qu'il avait remportée en 2022 et 2023. 'C'est la course qui m'importe le plus. Il y a quelque chose de spécial autour du Tour de France', a déclaré le Danois.

'Je vais viser une troisième victoire et je veux surtout être au départ avec la meilleure préparation et la meilleure forme possible', a ajouté Vingegaard qui, en 2024, avait terminé deuxième, 'déjà un exploit' après sa lourde chute au Tour du Pays basque en avril.

Huit jours aux soins intensifs

'C'était bien pire que la plupart des gens ne le pensaient, a-t-il insisté. J'avais sept côtés cassées, une fracture au sternum. La clavicule était brisée en trois ou quatre morceaux. J'avais un doigt cassé aussi et les deux poumons étaient perforés. J'ai passé huit jours en soins intensifs, douze jours au total à l'hôpital. Revenir à temps pour le Tour de France a été une vraie victoire, quelque chose dont je suis très fier.'

Le Danois, qui est devenu père pour la deuxième fois après le Tour de France, n'a plus couru depuis le Tour de Pologne en août dernier, 'une longue coupure' qui lui a permis de se 'ressourcer'. Pour préparer l'édition 2025, il va notamment participer à Paris - Nice et au Tour de Catalogne. Mais il ne disputera donc pas le Tour d'Italie en mai.

Comme en 2023, il va enchaîner le Tour de France avec la Vuelta (23 août-14 septembre), où il avait pris la deuxième place il y a deux ans derrière son coéquipier Sepp Kuss. Là-aussi, il visera 'la victoire' en 2025.

Van Aert vise Paris - Roubaix

L'autre star de l'équipe néerlandaise, le Belge Wout Van Aert, va lui courir le Giro et le Tour de France en plus de ses deux 'grands objectifs du printemps', le Tour des Flandres et Paris - Roubaix où il visera une première victoire.

Lui aussi gravement accidenté en 2024, à deux reprises même, le Belge pense avoir 'récupéré complètement'. Sur le Giro et le Tour, il visera des étapes, en plus d'assister ses leaders pour le classement général (Simon Yates sur le Giro).

/ATS