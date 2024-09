Küng gagne l'ultime étape, Roglic triomphe pour la 4e fois

Stefan Küng tient enfin sa première victoire sur un grand Tour!

Le Thurgovien de 30 ans s'est adjugé dimanche la dernière étape de la Vuelta, un contre-la-montre de 24 km disputé autour de Madrid. Le Slovène Primoz Roglic a quant à lui remporté son quatrième Tour d'Espagne après 2019, 2020 et 2021.

Quatrième du chrono inaugural de ce Tour d'Espagne, disputé sur 12 km entre Lisbonne et Oeiras, avec 6'' de retard sur le vainqueur Brandon McNulty, Stefan Küng a fait très forte impression dimanche à Madrid. Le rouleur de la Groupama-FDJ fut certes l'un des rares spécialistes à jouer le coup à fond dimanche. Mais il n'a rien volé.

Küng a décroché sa deuxième victoire de la saison - après son titre national du chrono - en devançant de 31'' Primoz Roglic (2e). Il efface ainsi sa déconvenue des JO de Paris (8e du clm) et prend confiance avant les Mondiaux de Zurich, où il espère décrocher une deuxième médaille dans un rendez-vous intercontinental après le bronze de la course en ligne des Mondiaux 2019.

Second Suisse engagé sur cette Vuelta, Mauro Schmid a également conclu son pensum en beauté, même s'il lui reste l'amertume de deux 2es places obtenues lors des 13e et 18e étapes. Le Bernois, qui s'était classé 7e du contre-la-montre disputé au Portugal trois semaines plus tôt, a pris la 5e place de ce chrono dominical. Il sera également à suivre de près à Zurich dans trois semaines.

/ATS