Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

La saison ne pouvait pas plus mal commencer pour Stefan Küng. Le Thurgovien, qui roule depuis ...
Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

La saison ne pouvait pas plus mal commencer pour Stefan Küng.

Le Thurgovien, qui roule depuis cette année pour l'équipe suisse Tudor, s'est fracturé le fémur gauche en chutant samedi lors de l'épreuve du World Tour Omloop Het Nieuwsblad en Belgique.

En raison de la gravité de la blessure, une opération est inévitable, a annoncé l'équipe de Fabian Cancellara. Stefan Küng (32 ans) sera rapatrié en Suisse dès que possible pour y être opéré. On ne sait pas encore quand le double champion d'Europe du contre-la-montre pourra reprendre la compétition.

/ATS
 

