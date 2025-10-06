L'équipe Israel Premier Tech renonce à « son identité israélienne »

L'équipe cycliste Israel Premier Tech a annoncé lundi dans un communiqué qu'elle allait changer ...
Photo: KEYSTONE/EPA/Daniel Gonzalez

L'équipe cycliste Israel Premier Tech a annoncé lundi dans un communiqué qu'elle allait changer de nom, 's'écartant de son identité israélienne actuelle'.

Sa présence dans le peloton est fortement contestée par des militants propalestiniens.

'Avec un engagement indéfectible à l'égard de nos coureurs, de notre personnel et de nos précieux partenaires, la décision a été prise de renommer l'équipe, s'écartant ainsi de son identité israélienne actuelle', annonce la formation.

Elle ajoute que son propriétaire, le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, va prendre du recul la saison prochaine et 'ne parlera plus au nom de l'équipe'.

