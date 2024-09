L'équipe Red Bull de Roglic touchée par une « vague de maladies »

L'équipe Red Bull du leader de la Vuelta, Primoz Roglic, a été touchée par une 'vague de maladies'.

Celle-ci a contraint plusieurs coureurs et membres de l'encadrement à se retirer à la veille de la dernière étape, a indiqué l'équipe samedi soir sur son site internet.

La formation Red Bull a perdu trois coureurs samedi. Mais Roglic a conservé la tête du classement général et dit se sentir 'plutôt bien' avant d'aborder le contre-la-montre final de 24 km dimanche dans les rues de Madrid. Il possède un peu plus de deux minutes d'avance sur son dauphin, l'Australien Ben O'Connor.

'Nous avons été submergés la nuit dernière par des maladies en série', a confirmé le directeur sportif de l'équipe, Patxi Vila, dans un communiqué. 'Nous enquêtons actuellement pour savoir si une intoxication alimentaire en est la cause. Plusieurs membres du staff sont affectés et ont dû se retirer de la course aujourd'hui (samedi)', a-t-il ajouté.

Le Colombien Daniel Felipe Martinez et l'Autrichien Patrick Gamper ont abandonné, l'Allemand Nico Denz a terminé hors délai tandis que le Russe Aleksandr Vlasov est arrivé avec plus d'une demi-heure de retard. 'L'équipe n'était pas au mieux de sa forme', a reconnu Roglic après l'étape au micro des organisateurs.

/ATS