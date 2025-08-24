L'équipe de Vingegaard victime d'un vol de vélos

L'équipe Visma-Lease a Bike a été cambriolée dimanche sur le Tour d'Espagne. Plusieurs vélos ont été volés dans le camion des mécaniciens, a indiqué la formation néerlandaise sur X.

'Nos mécaniciens travaillent dur pour que l'équipe soit parfaitement préparée pour la troisième étape', peut-on lire dans un message publié sur le réseau social. Visma-Lease a bike précise que la police a ouvert une enquête.

L'incident s'est produit près de l'hôtel où l'équipe passait la nuit non loin de Turin. La Movistar et la Lidl-Trek également présentes dans cet hôtel n'ont subi aucune perte. L'équipe Cofidis, qui avait subi le même sort pendant le Tour de France avait pu remettre la main sur ses vélos quelques jours plus tard.

Vingegaard perd un coéquipier

L'équipe de Vingegaard, vainqueur de la 2e étape dimanche et nouveau maillot rouge, a également annoncé l'abandon d'Axel Zingle, victime d'une chute aux côtés du Danois dimanche. Si ce dernier avait pu repartir, le Français de 26 ans, qui s'est déboité l'épaule, avait terminé dernier avec plus de 24 minutes de retard sur son coéquipier.

/ATS