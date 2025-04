L'essentiel du Tour de Romandie 2025 en quatre points

Qui succèdera à l'Espagnol Carlos Rodriguez au palmarès du Tour de Romandie, qui prend son départ mardi à Saint-Imier? Voici tout ce qu'il faut savoir sur la 78e édition de la boucle romande.

Le parcours

Comme chaque année depuis 2016, un court contre-la-montre sous forme de prologue lancera la semaine. Après avoir parcouru les ruelles de Payerne en 2024, les coureurs devront cette fois se montrer agiles à Saint-Imier. Le peloton partira le lendemain de Bâle pour rejoindre Fribourg lors de la plus longue étape de l'épreuve (193,4 km).

Les deux étapes en boucles qui suivront à La Grande Béroche (NE) et Cossonay (VD) devraient revenir à des puncheurs. La victoire finale devrait se décider entre l'arrivée à Thyon 2000 (VS) samedi et un ultime contre-la-montre à Genève dimanche.

La star

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) sera l'attraction de la semaine sur les routes romandes. Le double champion olympique 2024 (sur route et en contre-la-montre) fait logiquement office de favori pour sa deuxième participation après celle de 2019. Victime d'un accident à l'entraînement en décembre, le Belge a fait son retour à la compétition le 18 avril en remportant la Flèche brabançonne.

Il a ensuite disputé les trois classiques ardennaises, se montrant moins à son affaire lors de Liège-Bastogne-Liège dimanche (59e) qu'une semaine plus tôt sur l'Amstel Gold Race (3e). Cette semaine sur le TdR doit aussi lui permettre d'accumuler des jours de course avant le Tour de France.

Les autres favoris

Remco Evenepoel n'est pas le seul favori et plusieurs anciens vainqueurs figurent sur la liste de départ. Il faut d'abord citer l'Espagnol Carlos Rodriguez (Ineos), qui avait remporté le maillot jaune en 2024 sans signer de victoire d'étape mais en se montrant très solide lors du 'chrono' à Oron et de l'étape reine de Leysin. Son coéquipier Geraint Thomas a lui rejoint la 'startlist' au dernier moment. Le Britannique, vainqueur en 2021, ne devrait toutefois pas jouer les premiers rôles.

Le Russe Aleksandr Vlasov (Bora), lauréat en 2022 et deuxième l'an dernier, est aussi à l'aise sur les routes romandes, mais n'a pas connu des résultats probants depuis le début de la saison. Il faudra en revanche surveiller le Portugais Joao Almeida, vainqueur du Tour du Pays basque début avril et leader désigné de la formation UAE en l'absence de Tadej Pogacar.

Les chances des Suisses

Fait regrettable, aucun coureur romand ne prendra le départ de cette 78e édition du Tour de Romandie. Cette situation est due au retrait de l'équipe de Swiss Cycling, qui bénéficiait ces dernières années d'une dérogation en vue des Mondiaux 2024 de Zurich. Seuls six Suisses seront donc au départ mardi à Saint-Imier: Silvan Dillier (Alpecin), Stefan Bissegger (Decathlon AG2R), Stefan Küng (Groupama), Jan Christen (UAE), Joel Suter et Roland Thalmann (Tudor).

Küng et Bissegger auront surtout l'occasion de se mettre en valeur lors du contre-la-montre final à Genève. Jan Christen a aussi de bonnes chances de succéder à Küng, le dernier coureur helvétique à avoir remporté une étape sur le TdR (en 2019). L'Argovien de 20 ans a fait forte impression mercredi dernier sur la Flèche wallonne, durcissant la course dans le mur de Huy avant de laisser son leader Tadej Pogacar s'envoler vers la victoire.

