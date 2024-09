L'intouchable Pogacar titré à Zurich, Hirschi hors du podium

Marc Hirschi doit se contenter d'une 6e place dans le championnat du monde sur route de Zurich.

Déjà vainqueur du Giro et du Tour de France cette année, Tadej Pogacar a quant à lui signé un fabuleux triplé en se parant d'or dimanche sur la Sechseläutenplatz.

Pogacar a réalisé un numéro de haute voltige en partant à l'abordage à plus de 100 km de l'arrivée pour s'offrir un triplé que seuls Eddy Merckx (en 1974) et Stephen Roche (en 1987) avaient réalisé jusqu'ici. Le Slovène a cueilli à 26 ans son premier titre mondial, succédant au Néerlandais Mathieu van der Poel au palmarès.

En bronze en 2020 à Imola, le leader de l'équipe de Suisse Marc Hirschi n'a pu que constater la supériorité de celui qui est son leader dans la puissante Team UAE. Le Bernois a tout tenté dans le final, mais il n'a rien pu faire face à la malice de l'Australien Ben O'Connor (2e) et à la pointe de vitesse de van der Poel (3e).

Dillier parmi les premiers attaquants

La Suisse a tout de suite été représentée aux avant-postes, Silvan Dillier faisant partie de la première échappée de six coureurs qui a lancé les hostilités. Ce sextette comptait encore près de cinq minutes d'avance à 170 km de la fin, avant qu'une contre-attaque de dix hommes ne se mette en place à 130 bornes de l'arrivée.

La jonction a été opérée alors qu'il restait un peu plus de 100 km à parcourir. Mais ce championnat du monde zurichois a pris une autre tournure quelques minutes plus tard seulement lorsque le grand favori Tadej Pogacar a attaqué dans la montée de Witikon, où la pente atteint les 20%.

Hirschi a tout tenté

Attendu par son compatriote Jan Tratnik, 'Pogi' a très vite rejoint l'avant de la course et est (re)passé à l'offensive à quelque 80 km de l'arrivée. Accompagné dans un premier temps par son équipier de tous les jours chez UAE Pavel Sivakov, il s'est retrouvé seul à 51 km de l'arrivée.

Mathieu van der Poel fut le premier à réagir parmi les autres cadors, mais le Néerlandais n'a pas insisté. Marc Hirschi a pour sa part attaqué une première fois dans la dernière ascension de la Züribergstrasse, à 22 km de l'arrivée, provoquant simplement un regroupement derrière Pogacar.

Le Bernois a remis ça dans la montée de Zollikon, à 5 km de l'arrivée, en vain. Il a dû laisser filer Ben O'Connor, qui est allé cueillir l'argent après 6h30 d'efforts (et avec 34'' de retard sur Pogacar), et a rapidement compris que Mathieu van der Poel (3e à 58'') était le plus rapide parmi les six candidats au bronze.

