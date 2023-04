La 1re étape et le maillot jaune pour Ethan Vernon

Ethan Vernon (Soudal- Quick Step) a fait coup double mercredi sur les routes du Tour de Romandie.

Le Britannique a remporté au sprint la 1re étape, disputée sur 171 km entre Crissier et Le Sentier, s'emparant du même coup de la 1re place du général.

Dixième du prologue la veille à Port-Valais, Ethan Vernon a survolé les débats dans l'emballage final pour devancer nettement les Belges Thibau Nys (2e) et Milan Menten (3e). Il a signé son septième succès chez les professionnels pour détrôner son coéquipier tchèque Josef Cerny, vainqueur la veille. Au classement général, il est classé dans le même temps que son coéquipier avec 1'' d'avance sur le troisième, le Norvégien Tobias Foss.

Cette 1re étape a été marquée par l'échappée de cinq coureurs, partis dès les premiers kilomètres et dont l'avance maximale fut de 2''45''. Trois Suisses faisaient partie des fuyards: le très expérimenté Michael Schär (36 ans) et les espoirs de Swiss Cycling Jan Stöckli (24 ans) et Dario Lillo (21 ans).

Les Ineos écrèment

Schär et Lillo ont tenu le plus longtemps le choc, en compagnie de Julien Bernard. Mais le trio a été repris à plus de 70 km de l'arrivée, alors qu'il restait encore une ascension - le col du Mont d'Orzeires - à effectuer. Ascension où aucun puncheur n'est parvenu à sortir d'un premier peloton bien décidé à en découdre au sprint.

'Les Ineos ont vissé dès la première montée après Yverdon. Ils ont donné un coup de collier pour éliminer des sprinters. Il fallait être bien placé à ce moment-là, je l'étais parce que je connais bien les routes de la région', relevait Yannis Voisard, le grimpeur jurassien de l'équipe Tudor, deuxième Suisse du classement général (30e).

Les purs sprinters comme Elia Viviani ou Fernandon Gaviria absents du premier peloton, l'équipe Soudal a su parfaitement manoeuvrer. Le maillot jaune Josef Cerny avait annoncé la veille que sa formation allait travailler pour favoriser le sacre de Vernon, qui s'est imposé avec le maillot de meilleur jeune sur les épaules.

Erreur d'aiguillage

Le déroulement de l'étape a également été marqué par l'étonnante mésaventure du deuxième groupe où figuraient les sprinters. Les coureurs ont dû mettre pied à terre au moment où ils rejoignaient le parcours initial sur l'injonction des commissaires. Ils avaient pris une autre route au bord du lac de Joux, dans le sillage d'un motard, qui s'est trompé de route. Ils ont ensuite été neutralisés et finalement classés avec un retard de 10'50''.

A noter que cette étape a été marquée aussi par l'abandon de l'un des favoris pour la victoire finale, Simon Yates, du sprinter Mark Cavendish et de l'ancien champion du monde portugais Rui Costa. L'outsider Alexey Lutsenko n'a quant à lui pas pris le départ après un test positif au Covid-19.

Les rescapés en découdront jeudi entre Morteau et La Chaux-de-Fonds, sur 162,7 km, dans une étape qui s'annonce nerveuse.

/ATS