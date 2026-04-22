La Romandie se prépare à J-100

La Romandie est dans les starting-blocks à cent jours du Grand Départ du Tour de France Femmes ...
La Romandie se prépare à J-100

La Romandie se prépare à J-100

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Romandie est dans les starting-blocks à cent jours du Grand Départ du Tour de France Femmes. Les trois villes romandes de départ, Lausanne, Aigle et Genève, se sont retrouvées sur le Léman.

Elles ont ainsi lancé symboliquement le compte à rebours. A.S.O., organisateur du Tour de France Femmes, a remis à la Ville de Lausanne le label 'Ville à Vélo du Tour de France' au niveau maximal (4 vélos). 'Nous voulons faire de ce Grand Départ Suisse (réd: le 1er août) un moment fort sur le plan sportif et une fête populaire qui donne envie à la population de monter sur un vélo', se réjouit Émilie Moeschler, conseillère municipale de la Ville de Lausanne, chargée des sports et de la cohésion sociale.

'Lausanne s’est imposée comme une évidence, atteste Marion Rousse, directrice de l’épreuve. C’est une ville profondément liée au sport, au mouvement olympique, et au cyclisme. Tout comme les villes d’Aigle et de Genève.'

La Suisse romande aura droit aux trois premières étapes. La première, le samedi 1er août, jour de Fête nationale, sera une boucle de 138 km autour de Lausanne avec départ de la Place de la Navigation et une arrivée jugée sur l'esplanade de Montbenon. Le lendemain, le peloton fera 149 km entre Aigle, siège de l'UCI, et Genève. La troisième étape verra les athlètes quitter Genève et la plaine de Plainpalais pour se rendre à Poligny en France voisine.

/ATS
 

Actualités suivantes

Fracture de la clavicule pour Marc Hirschi

Fracture de la clavicule pour Marc Hirschi

Cyclisme    Actualisé le 22.04.2026 - 20:19

Paul Seixas remporte la Flèche Wallonne devant Mauro Schmid, les Jurassiens loin du compte

Paul Seixas remporte la Flèche Wallonne devant Mauro Schmid, les Jurassiens loin du compte

Cyclisme    Actualisé le 22.04.2026 - 16:57

Le Tour de Romandie s'apprête à accueillir Tadej Pogacar

Le Tour de Romandie s'apprête à accueillir Tadej Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 21.04.2026 - 12:11

Le Tour de Romandie, trop cher pour les communes jurassiennes

Le Tour de Romandie, trop cher pour les communes jurassiennes

Cyclisme    Actualisé le 21.04.2026 - 11:21

Articles les plus lus

La belle revanche de Remco Evenepoel, Robin Donzé en retrait

La belle revanche de Remco Evenepoel, Robin Donzé en retrait

Cyclisme    Actualisé le 19.04.2026 - 18:39

Le Tour de Romandie, trop cher pour les communes jurassiennes

Le Tour de Romandie, trop cher pour les communes jurassiennes

Cyclisme    Actualisé le 21.04.2026 - 11:21

Le Tour de Romandie s'apprête à accueillir Tadej Pogacar

Le Tour de Romandie s'apprête à accueillir Tadej Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 21.04.2026 - 12:11

Deux Jurassiens pour dompter les routes romandes

Deux Jurassiens pour dompter les routes romandes

Cyclisme    Actualisé le 21.04.2026 - 14:52

Un pumptrack pourrait voir le jour à Moutier

Un pumptrack pourrait voir le jour à Moutier

Cyclisme    Actualisé le 16.04.2026 - 11:58

Evenepoel grand favori en l'absence de Pogacar

Evenepoel grand favori en l'absence de Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 19.04.2026 - 05:03

La belle revanche de Remco Evenepoel, Robin Donzé en retrait

La belle revanche de Remco Evenepoel, Robin Donzé en retrait

Cyclisme    Actualisé le 19.04.2026 - 18:39

Deux Jurassiens pour dompter les routes romandes

Deux Jurassiens pour dompter les routes romandes

Cyclisme    Actualisé le 21.04.2026 - 14:52