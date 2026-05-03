La belle semaine de Thalmann, meilleur grimpeur du Tour de Romandie

Roland Thalmann n'avait jamais été à pareille fête. Le Suisse s'est imposé au classement du meilleur grimpeur du Tour de Romandie 2026, son premier maillot distinctif sur le circuit World Tour.

Le grimpeur a été l'un des cyclistes les plus entreprenants de cette semaine romande. Echappé dès la première étape autour de Martigny, il a récidivé le lendemain entre Rue et Vucherens, avant d'assurer sa victoire lors de l'étape reine samedi, où il a franchi en tête le col du Jaun lors des deux premières ascensions.

'Partir à l'avant à trois reprises, c'était encore plus dur que ce que j'imaginais. Mais c'était l'une de mes plus belles semaines, s'est réjoui le coureur de la formation Tudor Pro Cycling. J'espère que ce maillot est le premier d'une longue série.'

Un heureux événement en juillet

Il s'est réjoui de pouvoir profiter d'être aux avant-postes, lui qui est d'ordinaire cantonné à un rôle plus discret au sein de son équipe. 'Je me souviendrai de ces passages au col du Jaun. Il y avait une foule incroyable, c'est pour ce genre de moment que l'on fait ce métier', s'est ému Thalmann.

Le Lucernois ne sera en revanche pas de première apparition sur le Tour de France. Il s'apprête à vivre d'un heureux évènement. 'Je vais devenir papa en juillet, a annoncé le coureur de 32 ans avec joie. Je verrai ensuite ce que l'avenir me réserve.'

Voisard heureux de sa semaine

Son coéquipier et leader pour le classement général Yannis Voisard a lui terminé à la 8e place à Leysin, son troisième top 10 de la semaine. Treizième au général, il remporte le classement du meilleur Suisse, où il n'était en concurrence qu'avec Thalmann et Robin Donzé, lui aussi Jurassien et membre de la Tudor.

'C'est toujours un plaisir de recevoir un prix, même si la concurrence n'était pas très forte. Je suis très content de ma semaine, et je me réjouis d'avoir trois semaines de pause', a déclaré celui qui prendra part au Tour Auvergne-Rhône-Alpes du 7 au 14 juin (ex-Critérium du Dauphiné).

/ATS