La course reprend samedi, en accord avec la famille de Gino Mäder

Après le décès accidentel de Gino Mäder, le Tour de Suisse reprendra samedi. La décision a été prise en accord avec sa famille, ont annoncé les organisateurs vendredi peu avant minuit.

Après avoir consulté les équipes et les coureurs ainsi que l'ensemble du staff du Tour de Suisse, la direction a décidé de poursuivre ce TdS masculin. La 7e et avant-dernière étape, de Tübach à Weinfelden, sur 183,5 km, se déroulera comme prévu, à une nuance près: le chronométrage en vue du classement général sera effectué sur le dernier circuit en côte, à 18,8 km de l'arrivée. Le contre-la-montre de 25,7 km du dimanche, de St-Gall à Abtwil, se déroulera également en mode course.

Outre les équipes et les coureurs, la famille de Gino Mäder s'est donc également prononcée en faveur de la poursuite du Tour de Suisse. 'Après avoir consulté toutes les personnes concernées, nous soutenons unanimement cette décision en tant que direction et essayons d'organiser les deux dernières étapes de la course masculine dans un cadre approprié', a déclaré le directeur du Tour Olivier Senn, qui a par ailleurs confirmé la tenue dès samedi du Tour de Suisse féminin.

/ATS