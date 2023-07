La passe de 35 en Coupe du monde pour Nino Schurter

Nino Schurter a ajouté une 35e victoire en Coupe du monde à son fabuleux palmarès. Le Grison l'a emporté à l'occasion de l'épreuve cross-country de Val di Sole. Il s'agit de son deuxième succès de la saison après celui remporté, il y a trois semaines, à Lenzerheide (GR). Schurter prend du même coup la tête de la Coupe du monde, à la mi-saison.

Revenu de l'arrière après un départ prudent - il concédait près de 30'' de retard après 10 minutes de course, Mathias Flückiger a réalisé trois derniers quarts de course, canon. Deuxième, le Bernois signe son premier podium de la saison et permet à la Suisse de réaliser un doublé. De très bon augure avant les Mondiaux de Glasgow, en août prochain. Le Roumain Vlad Dascalu s'est classé 3e,

/ATS