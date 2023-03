Le Néerlandais Olav Kooij remporte la 5e étape au sprint

Le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) a enlevé la cinquième étape de Paris - Nice, la plus longue de l'épreuve, à l'issue d'un sprint massif à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme.

Il a devancé le Danois Mads Pedersen et le Belge Tim Merlier.

Le Slovène Tadej Pogacar conserve le maillot jaune de leader au bout des 212,4 km parcourus sous le soleil et sur un tempo langoureux.

Mais il ne possède plus que six secondes d'avance sur le Français David Gaudu, qui lui en a repris quatre en remportant le sprint intermédiaire, et 46 secondes sur son grand rival danois Jonas Vingegaard, avant les trois dernières étapes.

Les trois Suisses, Stefan Bissegger (28e), Gino Mäder (46e) et Stefan Küng (65e) sont arrivés dans le même temps que le vainqueur. Mäder conserve sa cinquième place au général à 1'21'' de Pogacar.

Vendredi, la course arrive à La Colle-sur-Loup, avant un week-end final dans la région de Nice qui s'annonce autrement plus animé que la lente procession vers Saint-Paul-Trois-Châteaux.

/ATS