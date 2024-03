Le Thurgovien sur le podium d'A travers la Flandre

Stefan Küng a pris la troisième place de la course A travers la Flandre, remportée par l'Américain Matteo Jorgenson. L'épreuve a été marquée par la violente chute de Wout Van Aert.

Le spécialiste thurgovien du contre-la-montre a montré qu'il était en forme dans cette répétition générale avant le Tour des Flandres, puis de Paris-Roubaix. Des classiques que manquera certainement Van Aert, contraint à l'abandon après son choc brutal avec un groupe de concurrents.

Cette chute survenue à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée a provoqué plusieurs fractures à la clavicule et aux côtes du rouleur belge, selon son équipe, et a d'ailleurs coûté cher à plusieurs favoris, comme son compatriote Jasper Stuyven et l'Erythréen Biniam Girmay. Ces derniers ont également pris la route pour l'hôpital, selon leurs équipes respectives, Lidl-Trek et Intermarché. Le Danois Mads Pedersen, vainqueur dimanche de Gand-Wevelgem, est lui aussi tombé, mais a pu repartir.

Solide dans le final

Küng, qui s'était longtemps placé stratégiquement dans le groupe de tête, a toujours accéléré le rythme, mais n'a jamais réussi à se détacher de manière décisive. Il a même dû s'accrocher dans l'emballement final pour ne pas se laisser distancer par ses rivaux, qui se sont disputé la victoire après 188,6 km entre Roeselare et Waregem. Le Thurgovien de 30 ans a su fournir l'effort nécessaire pour rester en course pour le podium, mais a dû laisser filer Jorgenson dans les derniers kilomètres.

Déjà vainqueur de Paris-Nice cette année, le coureur de Visma-Lease a bike s'est extirpé d'un groupe de six coureurs dont il faisait partie avec Küng, Abrahamsen, De Bondt, Benoot et Tarling, à sept kilomètres du but pour s'imposer en solitaire à Waregem.

/ATS