Le Tour de Romandie s'apprête à accueillir Tadej Pogacar

Les organisateurs du Tour de Romandie ont détaillé mardi le parcours de la 79e édition, à J-7 ...
Le Tour de Romandie s'apprête à accueillir Tadej Pogacar

Le Tour de Romandie s'apprête à accueillir Tadej Pogacar

Photo: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS

Les organisateurs du Tour de Romandie ont détaillé mardi le parcours de la 79e édition, à J-7 du départ. Un tracé 'innovant' pour accueillir Tadej Pogacar, qui sera de la partie pour la première fois.

Le champion du monde slovène, quadruple vainqueur du Tour de France, sera l'attraction principale de la boucle romande. Jamais rassasié, le grand dominateur du cyclisme veut inscrire son nom au palmarès de chaque épreuve du World Tour et s'alignera d'ailleurs aussi sur le Tour de Suisse (17-21 juin).

Sa mission commencera mardi 28 avril à Villars-sur-Glâne, où le départ sera donné avec un traditionnel prologue. La suite du parcours s'annonce plus 'innovante' selon Pascal Bärtschi, directeur technique du TdR, qui s'est exprimé mardi lors d'une conférence de presse dans la commune fribourgeoise.

Principale nouveauté: l'absence d'un contre-la-montre, qui donnera lieu à deux étapes de montagne lors du week-end final. Le samedi, le peloton gravira trois fois le col du Jaun, une étape 'terrible', mais qui devrait être 'magnifique pour le spectacle', avant l'ascension finale vers Leysin le dimanche.

Une 'grosse équipe UAE'

Tadej Pogacar en sera le favori naturel, d'autant plus qu'il se présentera avec des coéquipiers aguerris à en croire la liste de départ provisoire (Bjerg, Oliveira, Sivakov, Grosschartner). 'Pogacar vient pour gagner, avec la grosse équipe UAE', annonce Richard Chassot, le directeur du Tour de Romandie.

Mais cette 79e édition du TdR ne se résumera pas à la seule présence de l'ogre slovène. L'équipe Red Bull devrait se présenter avec Primoz Roglic (vainqueur de l'épreuve en 2018 et 2019) et Florian Lipowitz (3e du dernier Tour de France), de quoi promettre un joli spectacle sur les routes romandes.

/ATS
 

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