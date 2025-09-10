Le chrono de jeudi réduit à 12 km pour raisons de sécurité

Le contre-la-montre prévu jeudi sur 27,2 km à Valladolid sera réduit à 12,2 km. Ceci pour 'des raisons de sécurité' liées aux manifestations pro-palestiniennes, annonce mercredi soir l'organisation.

'Dans le but d'assurer une meilleure protection de l'étape, l'organisation de la Vuelta, en coordination avec le Conseil municipal de Valladolid et après consultation du collège des commissaires, a décidé que l'étape contre-la-montre de demain se disputera sur un parcours de 12,2 km, avec le départ et l'arrivée aux lieux initialement prévus', selon un communiqué rendu public mercredi.

Cette étape est la 18e d'une Vuelta qui a été perturbée quasiment tous les jours par des manifestants pro-palestiniens hostiles notamment à la présence dans la course de l'équipe Israel-Premier Tech.

Mercredi, la plupart des militants s'étaient regroupés pacifiquement avant le pied de la dernière ascension, et le peloton a pu passer sans encombre, mais d'autres étapes avaient été raccourcies ou partiellement neutralisées en raison de la présence de manifestants sur la route ou à l'arrivée.

