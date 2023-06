Le décès de Gino Mäder sème la consternation

Le Tour de Suisse a vécu une journée noire vendredi. Le décès du Suisse Gino Mäder, au lendemain de sa terrible chute dans la descente du col de l'Albula, a semé la consternation dans le peloton.

Dans ces conditions, il était logique que la 6e étape soit annulée. La direction de la course, en accord avec la famille de Mäder, a décidé que les coureurs allaient faire une procession de 30 km en hommage au défunt jusqu'à l'arrivée prévue à Oberwil-Lieli. Les visages des cyclistes étaient graves et fermés, tous pensant évidemment à leur collègue tragiquement emporté par sa passion.

Les circonstances de l'accident survenu jeudi au km 197 restent encore peu claires. Ce qui est certain, c'est que Gino Mäder (26 ans) est tombé à haute vitesse à la sortie d'un virage à gauche et a été propulsé dans un ravin jusque dans un ruisseau. L'Américain Magnus Sheffield a aussi chuté au même endroit, avec des conséquences moindres (contusions multiples et commotion cérébrale).

Le ministère public et la police cantonale grisonne ont ouvert une enquête pour établir le déroulement des faits. Un appel à témoins a été lancé, dans l'espoir que des spectateurs aient vu ou filmé l'accident.

Nombreuses réactions

Du côté des coureurs, qu'ils soient engagés sur le Tour de Suisse ou pas, les réactions ont été nombreuses. Le Slovène Primoz Roglic s'est dit 'sans voix'. Le Gallois Geraint Thomas a évoqué 'un jour triste' et a adressé ses 'pensées à tous ceux qui connaissaient et aimaient Gino'.

'Repose en paix, tu me manqueras', a posté le Slovène Tadej Pogacar sur Instagram. Le Français Julian Alaphilippe s'est dit 'terriblement choqué', ajoutant: 'tu étais un guerrier, un chic type Gino'. 'Nous nous souviendrons toujours de toi', a aussi réagi le Thurgovien Stefan Küng, vainqueur dimanche de la 1re étape de la Boucle helvétique.

Après cette journée hommage, la course devrait reprendre son cours pour les deux dernières étapes prévues ce week-end. Samedi, la 7e étape mènera les coureurs de Tübach à Weinfelden (184 km) avant le contre-la-montre final dimanche entre Saint-Gall et Abtwil (26 km).

/ATS