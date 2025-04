Le lanceur du bidon visant MVDP reconnaît « un geste stupide »

Le spectateur qui a lancé un bidon au visage de Mathieu van der Poel dans le final de Paris-Roubaix dimanche, s'est 'excusé' par écrit auprès du vainqueur de la Reine des classiques.

Il reconnait 'un geste stupide', selon le journal belge Het Laatse Nieuws.

'Je suis tellement heureux qu'il ait franchi la ligne d'arrivée en premier dimanche, malgré mon geste stupide. Mais en même temps, je me rends compte que je dois m'excuser auprès de tous les coureurs et de tous les fans de course', a écrit ce Belge originaire de Waregem, dans un mail rendu public par le quotidien flamand mercredi.

'Un bidon d'eau était dans l'herbe. Je l'ai ramassé et je l'ai lancé quand il est passé. Sans réfléchir. Au bout d'une demi-seconde, j'ai réalisé à quel point c'était stupide et dangereux. J'ai été très gêné pendant des jours', a expliqué le jeune homme âgé de 28 ans, reconnaissant 'avoir beaucoup bu' durant la journée.

L'équipe Alpecin-Deceuninck a annoncé lundi qu'elle allait porter plainte contre ce spectateur. L'Union cycliste internationale (UCI) envisage également de se joindre à la plainte. Le parquet de Lille a aussi ouvert une enquête sur cet incident survenu dans le secteur pavé de Templeuve, à environ 33 kilomètres de l'arrivée à Roubaix.

'Inacceptable'

'C'est inacceptable. C'était un bidon plein, il pesait un demi-kilo et je roulais à 40 km/h. C'est comme recevoir une pierre dans la figure. Ca m'a fait très mal. J'espère que nous pourrons identifier le spectateur et engager des poursuites', avait déclaré le Néerlandais Mathieu van der Poel dimanche.

Le spectateur s'est défendu d'être un supporter de Wout Van Aert, rival de 'MVDP', assurant qu'il n'avait pas eu l'intention de faire perdre le Néerlandais et ne 'pas avoir de coureur préféré'.

Le champion du monde 2023 avait déjà été visé par des crachats sur d'autres courses, notamment lors de l'E3 Classic en mars. Le spectateur auteur de ce crachat a été identifié mardi par la police belge sur base des images TV. Il sera sanctionné d'une amende administrative pouvant atteindre 350 euros.

/ATS