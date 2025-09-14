Les Suisses chocolat en cross-country

Les Suisses ont pris les 4e et 5e places de la course de cross-country des Mondiaux 2025 de ...
Les Suisses chocolat en cross-country

Les Suisses chocolat en cross-country

Photo: KEYSTONE/EPA/MAXIME SCHMID

Les Suisses ont pris les 4e et 5e places de la course de cross-country des Mondiaux 2025 de VTT. A Crans-Montana, Alan Hatherly s'est imposé devant Simone Avondetto et Victor Koretzky.

Les Suisses ont pris les 4e et 5e places de la course de cross-country des Mondiaux 2025 de VTT. A Crans-Montana, c'est le champion du monde sud-africain Alan Hatherly qui s'est imposé devant l'Italien Simone Avondetto et le Français Victor Koretzky.

Cruel. Cruel pour les deux Helvètes Luca Schätti et Mathias Flückiger. Deuxième et quatrième dans le dernier tour, les deux Suisses ont finalement été devancés par Avondetto et Koretzky. Dans l'ultime montée vers le lac de Chermignon, c'est Avondetto qui a placé une 'mine' à laquelle Flückiger et Schätti n'ont pas pu répondre. Puis le duo helvétique a vu le Français Koretzky revenir sur leurs traces.

Meilleur au sprint, le Tricolore est parvenu à manger les deux Suisses. Le Bernois Mathias Flückiger a donc terminé cette course à la 5e place, juste derrière Luca Schätti. Le Zurichois a impressionné même s'il termine au pied du podium.

Devant ces quatre athlètes, Alan Hatherly s'est baladé. Le Sud-Africain, champion du monde en titre, a dominé la course de la tête et des épaules. Il a même pu contrôler facilement dans le dernier tour en prenant le moins de risques possible pour s'assurer l'or avec 48 secondes de bonus.

Présent en Valais, Mathieu van der Poel a pris la 29e place à 5'35. Ovationné comme la star de la discipline qu'il est, Nino Schurter a terminé au 42e rang à 8'48.

/ATS
 

Actualités suivantes

Mondiaux: Schurter et Cie en outsiders en cross-country

Mondiaux: Schurter et Cie en outsiders en cross-country

Cyclisme    Actualisé le 14.09.2025 - 04:03

Vingegaard fait coup double à Bola del Mundo

Vingegaard fait coup double à Bola del Mundo

Cyclisme    Actualisé le 13.09.2025 - 17:25

Dames: Le bronze pour Alessandra Keller en cross-country

Dames: Le bronze pour Alessandra Keller en cross-country

Cyclisme    Actualisé le 13.09.2025 - 15:39

M23: Finn Treudler sacré en cross-country

M23: Finn Treudler sacré en cross-country

Cyclisme    Actualisé le 13.09.2025 - 12:45

Articles les plus lus

Mondiaux: Alessandra Keller pour un doublé

Mondiaux: Alessandra Keller pour un doublé

Cyclisme    Actualisé le 13.09.2025 - 04:03

M23: Finn Treudler sacré en cross-country

M23: Finn Treudler sacré en cross-country

Cyclisme    Actualisé le 13.09.2025 - 12:45

Dames: Le bronze pour Alessandra Keller en cross-country

Dames: Le bronze pour Alessandra Keller en cross-country

Cyclisme    Actualisé le 13.09.2025 - 15:39

Vingegaard fait coup double à Bola del Mundo

Vingegaard fait coup double à Bola del Mundo

Cyclisme    Actualisé le 13.09.2025 - 17:25

Jasper Philipsen voit triple avant le verdict

Jasper Philipsen voit triple avant le verdict

Cyclisme    Actualisé le 12.09.2025 - 18:51

Mondiaux: Alessandra Keller pour un doublé

Mondiaux: Alessandra Keller pour un doublé

Cyclisme    Actualisé le 13.09.2025 - 04:03

M23: Finn Treudler sacré en cross-country

M23: Finn Treudler sacré en cross-country

Cyclisme    Actualisé le 13.09.2025 - 12:45

Dames: Le bronze pour Alessandra Keller en cross-country

Dames: Le bronze pour Alessandra Keller en cross-country

Cyclisme    Actualisé le 13.09.2025 - 15:39

Relais mixte: Le bronze pour Schurter et Cie

Relais mixte: Le bronze pour Schurter et Cie

Cyclisme    Actualisé le 11.09.2025 - 18:25

Israel-Premier Tech va modifier son appellation au Canada

Israel-Premier Tech va modifier son appellation au Canada

Cyclisme    Actualisé le 11.09.2025 - 20:13

Jasper Philipsen voit triple avant le verdict

Jasper Philipsen voit triple avant le verdict

Cyclisme    Actualisé le 12.09.2025 - 18:51

Mondiaux: Alessandra Keller pour un doublé

Mondiaux: Alessandra Keller pour un doublé

Cyclisme    Actualisé le 13.09.2025 - 04:03