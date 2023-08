Les premiers super Mondiaux du vélo débutent à Glasgow

L'UCI innove. Désormais, tous les quatre ans, des super Mondiaux sont organisés comprenant quasiment toutes les disciplines du vélo. Glasgow constitue dès aujourd'hui le théâtre de cette première.

Swiss Cycling a retenu plus de 130 coureurs pour grand ce rendez-vous en Ecosse et espère décrocher plusieurs médailles. En VTT, Nino Schurter, légende de la discipline et tenant du titre mondial, fait partie des favoris au même titre que le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Britannique Tom Pidcock. Chez les dames, Jolanda Neff et Alexandra Keller peuvent aussi viser le podium.

Marlen Reusser en cheffe de file

Sur route, les espoirs suisses reposeront sur Marlen Reusser, Stefan Küng et Stefan Bissegger. Reusser, qui a récemment gagné le chrono du Tour de France, visera son premier titre mondial jeudi prochain sur 36 km, après deux médailles d'argent (2020/2021) et une de bronze (2022). Elle aura aussi sa chance dans la course en ligne.

Le contre-la-montre messieurs, prévu le lendemain, sera long de 48 km, ce qui peut favoriser Küng. Les trois spécialistes de l'effort solitaire auront aussi des ambitions dans le chrono mixte par équipes, qu'ils avaient gagné l'an passé avec aussi Mauro Schmid, Elise Chabbey et Nicole Koller.

Hirschi en outsider

Highlight des compétitions, la course sur route ne devrait a priori pas voir les Suisses jouer les premiers rôles, même si Marc Hirschi peut figurer comme outsider. Sur les 271 km entre Edimbourg et Glasgow, les principaux candidats au maillot arc-en-ciel devraient être le tenant du titre, le Belge Remco Evenepoel, son compatriote Wout van Aert, l'éclectique Van der Poel, le Danois Mads Pedersen et le Slovène Tadej Pogacar. La course en ligne des dames mettra un terme à ces Mondiaux le 13 août.

Les prochains super Mondiaux auront lieu en été 2027. Les titres seront alors attribués en Haute-Savoie.

