Lotte Kopecky conserve son maillot arc-en-ciel

La Belge Lotte Kopecky (28 ans) a remporté sous la pluie à Zurich son deuxième titre mondial consécutif. Côté suisse, Noemi Rüegg a été la meilleure en terminant au 11e rang à trois minutes.

Dans des conditions très difficiles, la course a été spectaculaire et pleine de rebondissements causés notamment par la tactique. Au final, six coureuses se sont disputé les médailles dans un sprint dominé par Lotte Kopecky.

La Belge - qui est revenue de loin après avoir été lâchée - a devancé l'Américaine Chloé Dygert et l'Italienne Elisa Longo Borghini. La favorite Demi Vollering a dû se contenter de la 5e place. Les Néerlandaises, qui ont beaucoup travaillé et qui avaient encore trois représentantes devant dans le final, ont ainsi été les grandes battues de la journée.

/ATS