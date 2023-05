Magnus Cort s'impose au sprint à Viareggio

Magnus Cort (EF Education) a remporté à Viareggio la 10e étape du Tour d'Italie. Le Danois de 30 ans devient le 105e coureur de l'histoire à avoir gagné sur les trois grands Tours.

Victorieux de six étapes du Tour d'Espagne et deux du Tour de France, Magnus Cort a devancé au sprint ses deux compagnons d'échappée, le Canadien Derek Gee (Israel Premier Tech) et l'Italien Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla). Le peloton a accusé un retard de 50''.

Le Britannique Geraint Thomas (Ineos) conserve le maillot rose de leader qu'il a récupéré après l'abandon dimanche soir du grand favori, le Belge Remco Evenepoel, suite à un contrôle positif au Covid-19. Parmi les coureurs qui ont quitté la course mardi figure le Russe Alexandr Vlasov (Bora) qui était sixième au général et faisait figure d'outsider pour la victoire finale.

/ATS