Marc Hirschi remporte la Bretagne Classic

Marc Hirschi a remporté la Bretagne Classic. Le Bernois de 26 ans s'est imposé après 259,8 km avec une seconde d'avance sur le Français Paul Magnier et le Danois Magnus Cort.

Hirschi était considéré comme l'un des favoris de cette course de 259,8 km entre Plouay et Plouay et il a parfaitement justifié cette étiquette. Le futur coureur de chez Tudor a attaqué à quatre kilomètres de l'arrivée et a conservé une seconde d'avance sur la ligne d'arrivée.

Hirschi avait déjà triomphé deux semaines plus tôt lors de la classique d'un jour à San Sebastian.

/ATS