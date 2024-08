Marc Hirschi s'adjuge la Clasica San Sebastian

Marc Hirschi (UAE Emirates) a remporté la Clasica San Sebastian au Pays basque. Le Bernois a battu au sprint son compagnon d'échappée, le Français Julian Alaphilippe.

Les deux hommes se sont détachés dans l'ultime ascension du terrible Pilotegi. Au sprint, Hirschi (25 ans) a pris le meilleur sur le double champion du monde pour signer sa victoire la plus significative depuis la Flèche wallonne en 2020.

'Avec la Flèche et l'étape remportée sur le Tour de France, c'est mon plus beau succès. C'est magnifique', a déclaré le Suisse. 'Julian a attaqué très fort dans la dernière montée, j'ai serré les dents pour rester dans sa roue. Après le sommet, on a roulé quand on a vu qu'il n'y avait personne derrière. Et ça s'est décidé dans un très beau sprint', a expliqué le Bernois, dont la forme est de bon augure dans la perspective des Mondiaux de Zurich en septembre.

Hirschi a bénéficié du travail de son équipe, fortement représentée devant. Son coéquipier Pavel Sivakov a attaqué à une quarantaine de km de l'arrivée, forçant les autres formations à assurer la poursuite. Et quand il a été rejoint, c'est Brandon McNulty qui a placé une banderille. Mais le petit groupe de tête a explosé lors de l'attaque d'Alaphilippe.

A noter aussi que Jan Christen, autre élément de l'équipe UAE, a pris la 9e place à 0'36. Marc Hirschi n'est que le deuxième Suisse à inscrire son nom au palmarès de cette classique. Le précédent datait de 1984 lors de la victoire de Niki Rüttimann.

/ATS