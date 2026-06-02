Marlen Reusser 2e du contre-la-montre individuel

Marlen Reusser a pris la 2e place du contre-la-montre individuel du Giro. A Belluno, la Bernoise ...
Marlen Reusser 2e du contre-la-montre individuel

Marlen Reusser 2e du contre-la-montre individuel

Photo: KEYSTONE/AP LaPresse/MARCO ALPOZZI

Marlen Reusser a pris la 2e place du contre-la-montre individuel du Giro. A Belluno, la Bernoise de 34 ans n'a dû s'incliner que face à la Néerlandaise Anna van der Breggen, intouchable.

Sur les 12,7 kilomètres et les 700 mètres de dénivelé, Reusser a concédé 1'04 à la championne olympique et ancienne championne du monde Van der Breggen. Une autre Néerlandaise, Demi Vollering, a terminé 3e de cette 4e étape.

Au général, Reusser, qui dispute ces jours-ci ses premières courses depuis sa grave chute mi-avril au Tour des Flandres, occupe la 2e place derrière Van der Breggen, avec le retard accumulé mardi.

Au cours des prochains jours, la course se déroulera dans le nord de l'Italie, d'est en ouest, jusqu'à Saluzzo dans le Piémont, où se déroulera dimanche la 9e et dernière étape.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un nouveau concept pour attirer des stars

Un nouveau concept pour attirer des stars

Cyclisme    Actualisé le 02.06.2026 - 14:21

Jonas Vingegaard s'offre son premier Giro

Jonas Vingegaard s'offre son premier Giro

Cyclisme    Actualisé le 31.05.2026 - 19:15

Giro: Vingegaard sécurise sa victoire finale

Giro: Vingegaard sécurise sa victoire finale

Cyclisme    Actualisé le 30.05.2026 - 16:45

L'étape-reine pour Sepp Kuss

L'étape-reine pour Sepp Kuss

Cyclisme    Actualisé le 29.05.2026 - 17:35

Articles les plus lus

Paul Magnier s'impose à Pieve di Soligo

Paul Magnier s'impose à Pieve di Soligo

Cyclisme    Actualisé le 28.05.2026 - 17:49

L'étape-reine pour Sepp Kuss

L'étape-reine pour Sepp Kuss

Cyclisme    Actualisé le 29.05.2026 - 17:35

Giro: Vingegaard sécurise sa victoire finale

Giro: Vingegaard sécurise sa victoire finale

Cyclisme    Actualisé le 30.05.2026 - 16:45

Jonas Vingegaard s'offre son premier Giro

Jonas Vingegaard s'offre son premier Giro

Cyclisme    Actualisé le 31.05.2026 - 19:15

Paul Magnier s'impose à Pieve di Soligo

Paul Magnier s'impose à Pieve di Soligo

Cyclisme    Actualisé le 28.05.2026 - 17:49

Yannis Voisard à deux coups de pédale du Tour de France

Yannis Voisard à deux coups de pédale du Tour de France

Cyclisme    Actualisé le 28.05.2026 - 18:10

L'étape-reine pour Sepp Kuss

L'étape-reine pour Sepp Kuss

Cyclisme    Actualisé le 29.05.2026 - 17:35

Giro: Vingegaard sécurise sa victoire finale

Giro: Vingegaard sécurise sa victoire finale

Cyclisme    Actualisé le 30.05.2026 - 16:45

Jonas Vingegaard remporte une étape du Giro 100% tessinoise

Jonas Vingegaard remporte une étape du Giro 100% tessinoise

Cyclisme    Actualisé le 26.05.2026 - 17:15

Michael Valgren s'impose à Andalo

Michael Valgren s'impose à Andalo

Cyclisme    Actualisé le 27.05.2026 - 17:27

Paul Magnier s'impose à Pieve di Soligo

Paul Magnier s'impose à Pieve di Soligo

Cyclisme    Actualisé le 28.05.2026 - 17:49

Yannis Voisard à deux coups de pédale du Tour de France

Yannis Voisard à deux coups de pédale du Tour de France

Cyclisme    Actualisé le 28.05.2026 - 18:10