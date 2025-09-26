Marlen Reusser a encore faim

La Suisse aura des chance de médaille samedi sur la course en ligne féminine des Mondaiux de Kigali. Après sa médaille d'or au contre-la-montre, Marlen Reusser vise le métal.

Dorée en individuel et bronzée par équipe, la Bernoise pourrait entrer dans l'histoire en remportant une troisième médaille dans ce qui devrait être la course la plus difficile de l'histoire des Mondiaux. Reusser fait partie des rares coureuses à disputer l'intégralité du programme à Kigali, un exploit physique et mental exigeant.

'Je me sens bien, a affirmé l'athlète de 32 ans jeudi soir en conférence de presse. Mais je suis tout de même surprise de voir à quel point le contre-la-montre m'a épuisée émotionnellement et physiquement.' Cet été, Reusser a dû faire face à plusieurs problèmes de santé. A voir si elle aura encore assez d'énergie pour une course exigeante avec onze tours d'un circuit urbain exigeant, ponctué d'une montée finale sur des pavés à 1500 m avec un air médiocre.

Au fil des ans, la Bernoise s'est muée en excellente grimpeuse. Cette année, elle a remporté le Tour de Burgos et le Tour de Suisse, et s'est classée 2e de la Vuelta et du Giro. Elle pourra en outre compter sur le soutien d'une équipe performante.

Avec Elise Chabbey, vainqueure du Tour de Romandie et meilleure grimpeuse du Tour de France, ainsi que Noemi Rüegg, 7e aux JO de Paris, Reusser peut compter sur des coéquipières de grande qualité.

Ferrand-Prévot, Vollering, Longo Borghini

La concurrence sera rude malgré l'absence de la championne du monde de ces deux dernières années, Lotte Kopecky. La grande favorite est la Française Pauline Ferrand-Prévot, vainqueur cette année de Paris-Roubaix et du Tour de France. Onze ans après son seul titre mondial sur route à ce jour, la multiple championne du monde de VTT veut remettre ça.

Les Pays-Bas misent sur Demi Vollering et la double championne du monde Anna van der Breggen. L'Italie aligne de son côté la gagnante du Giro, Elisa Longo Borghini.

/ATS