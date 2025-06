Marlen Reusser bat Demi Vollering à Gstaad

Marlen Reusser a frappé un grand coup lors de la 1ère étape du Tour de Suisse. A Gstaad, elle a réglé au sprint sa compagne d'échappée Demi Volleiring.

Avec ce succès de prestige face à la Néerlandaise, la gagnante de l'épreuve l'an dernier, la Bernoise endosse bien sûr le maillot de leader. Demi Vollering a été la seule en mesure de suivre Marlen Reusser dans la descente du col du Jaun.

La Bernoise a porté son attaque à 64 km de l’arrivée. Sur la ligne, le duo a devancé d’une minute et demie la gagnante du Tour de France Katarzyna Niewiadoma. Noemi Ruëgg et Elise Chabbey ont pris respectivement les sixième et septième places à 2’14’’ de Marlen Reusser.

Marlen Reusser espère défendre son maillot vendredi lors de l’étape longue de 161,7 km entre Gstaad et Oberkirch, au bord du lac de Sempach. Victorieuse du Tour de Suisse en 2023 mais forfait l’an dernier pour des raisons de santé, Marlen Reusser semble plus forte que jamais à 33 ans.

/ATS