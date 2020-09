Marlen Reusser se pare d'argent dans le clm des Mondiaux

Les Mondiaux sur route d'Imola ont débuté de manière quasi idéale pour la Suisse.

Marlen Reusser s'est parée d'argent dans le contre-la-monde dames. La Bernoise de 29 ans n'a été battue que par la Néerlandaise Anna van der Breggen, qui l'a devancée de 15''58.

On a même pu rêver d'or pendant quelques minutes pour Marlen Reusser. Deuxième à mi-parcours derrière la favorite et tenante du titre Chloe Dygert, la Bernoise semblait en effet en mesure de triompher lorsque l'Américaine a chuté lourdement après avoir mal négocié un virage.

Mais la médaillée de bronze du chrono des récents Européens de Plouay a fini moins fort qu'Anna van der Breggen. Elle a concédé quelque 25'' à la Néerlandaise sur la deuxième partie du parcours, offrant néanmoins à la Suisse sa première médaille mondiale dans un contre-la-montre féminin depuis 2006 (Karin Thürig en argent).

Anna van der Breggen a pour sa part décroché son premier titre mondial dans la discipline après s'être contentée de l'argent lors des trois précédentes éditions. Elle ajoute une ligne supplémentaire à un superbe palmarès qui comportait déjà un titre olympique (course en ligne 2016), un titre mondial dans la course en ligne (2018) et une médaille de bronze olympique (clm 2016). Une autre Néerlandaise, Ellen van Dijk, complète le podium.

/ATS