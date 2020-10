Mathias Flückiger argenté, Schurter battu

Mathias Flückiger a sauvé l'honneur suisse lors de la course de cross-country aux Mondiaux de Leogang. Le Bernois de 32 ans a remporté l'argent derrière le surprenant Français Jordan Sarrou.

Flückiger a joué la tranche de jambon dans le sandwich français symbolisé par Sarrou et son compatriote Titouan Carod, troisième. Il a surtout estompé la déception dans le camp suisse à la suite de la contre-performance de Nino Schurter, pourtant grand favori avec ses huit titres mondiaux, qui n'a pris que la 9e place.

Dans des conditions extrêmement difficiles, avec un sol boueux, froid et humide, le Grison de 34 ans n'a jamais pu se mettre dans le bon rythme. A peine le départ donné, voilà qu'il glissait sur sa pédale. Et au prix d'un bel effort pour avancer dans la première montée, le champion olympique a laissé beaucoup d'énergie. Au final, il termine deux rangs derrière Filippo Colombo et n'est que le troisième coureur suisse.

Le Grison a également perdu le pari du matériel. Alors que la pluie était annoncée, les athlètes ne savaient pas à quelle heure elle allait tomber et même si elle allait venir compliquer leur tâche. Thomas Frischknecht, patron de l'équipe Scott et de Schurter en plus de son rôle de consultant sur SRF, a parlé d'un 'gros coup de poker'. Poker que Schurter a perdu. L'octuple champion du monde a commencé la course avec des réglages pour la pluie, parce que certains passages ressemblaient à ce que l'on peut trouver en cyclo-cross. Sauf que la pluie n'est arrivée qu'à la fin et avec moins de force que prévu.

Pour Flückiger, qui il y a une semaine avait souffert de crampes d'estomac et d'un rhume à Nove Mesto, il s'agit d'une troisième médaille mondiale. L'année dernière, il avait fini deuxième derrière Schurter, et en 2012 troisième derrière Schurter et son frère aîné Lukas.

Quant à Sarrou, qui a gagné avec un bonus de 45 secondes et après une longue course en solitaire, il s'agit bien évidemment de son plus grand succès. Le Stéphanois de 27 ans n'était monté qu'à trois reprises sur le podium en Coupe du monde jusqu'à présent, terminant à chaque fois à la troisième place. En 2014 il finissait deuxième de la Coupe du monde des moins de 23 ans et cette année il a remporté son premier titre de champion national dans l'élite.

