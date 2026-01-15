Mauro Schmid sur le podium de la 2e étape du Tour Down Under

Mauro Schmid confirme sa bonne forme en ce début de saison. Après une 6e place sur le prologue, le Zurichois est monté sur le podium lors de la 2e étape du Tour Down Under, mercredi en Australie.

Le Zurichois de 26 ans a réglé au sprint un groupe de poursuivants au terme des 148 km reliant Norwood à Uraidla, dans la région d'Adelaide, pour prendre la 3e place. Cette première étape de montagne a été remportée par l'Australien Jay Vine, qui s'est imposé devant son coéquipier équatorien Jhonatan Narvaez.

Mauro Schmid a franchi la ligne avec 58 secondes de retard sur le duo de l'équipe UAE. Au général, le champion de Suisse sur route et de contre-la-montre pointe à 1'02 de Jay Vine, qui s'est emparé du maillot de leader alors que trois étapes sont encore au programme.

Joel Suter, le deuxième coureur suisse au départ de cette première course du calendrier World Tour, a terminé dans le gruppetto, à plus de 12 minutes du duo de tête. Le Bernois de 27 ans pointe au 133e rang du classement général.

/ATS