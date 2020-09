Michael Albasini sera le nouvel entraîneur national à partir de janvier 2021. Le Thurgovien de 39 ans se retirera du sport de compétition à la fin de la saison.

Michael Albasini sera le successeur de Marcello... Albasini, son père, annonce Swiss Cycling dans un communiqué. Marcello était responsable de l'équipe nationale sur route depuis juin 2019 après le licenciement de Danilo Hondo pour aveux de dopage.

Michael Albasini portera une dernière fois le maillot rouge à croix blanche dimanche à l’occasion de la course en ligne des Mondiaux d’Imola, avant de prendre sa retraite du sport d’élite au terme de la saison. Le Thurgovien qui fêtera ses 40 ans en décembre, reprendra les rênes de l’équipe nationale de route au début de l’année 2021. Il prendra ainsi la succession de son père Marcello Albasini, lequel restera engagé à temps partiel par Swiss Cycling dans le cadre d’une phase de transition. 'Il s’agit pour moi d’un joli défi qui intervient au bon moment. Je me réjouis de pouvoir transmettre mon expérience après plus de 20 saisons de cyclisme', a déclaré Michael Albasini dans le communiqué.

Michael Albasini compte 30 victoires à son palmarès d'une carrière débutée en 2003 chez Phonak. Il s'est adjugé trois étapes au Tour de Suisse et sept au Tour de Romandie, ainsi que plusieurs courses à étapes comme le Tour de Catalogne, le Tour d’Autriche ou le Tour des Fjords. Après Phonak, il a couru pour les formations Liquigas, Columbia, HTC et pendant neuf saisons pour la formation australienne Orica, devenue en 2018 Mitchelton.

Si l’on excepte Fabian Cancellara, Albasini est le coureur suisse sur route le plus couronné de succès au cours des 15 dernières années; il a représenté la Suisse lors de dix-huit Championnats du monde au total si l’on inclut les catégories de jeunes. Titulaire d’un brevet d’enseignant avant même d’effectuer ses débuts en cyclisme professionnel, Michael Albasini poursuivra sa formation d’entraîneur professionnel en parallèle de son travail de sélectionneur national.

Marcello Albasini (63 ans) restera au côté de son fils - en partie physiquement - pour le conseiller. Il est notamment prévu que le duo Albasini/Albasini encadre la sélection de l’équipe nationale lors du Tour de Romandie et du Tour de Suisse.

