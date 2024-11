Michael Schär nouvel entraîneur national

Michael Schär est le nouvel entraîneur national de cyclisme sur route. Le Lucernois prendra la succession de Michael Albasini début janvier.

Schär, qui sera responsable des cadres nationaux Elite et M23, conserve son poste de directeur sportif de l'équipe Lidl-Trek. 'Je me réjouis beaucoup de ce nouveau défi et j'espère pouvoir transmettre ma passion et un peu de mon expérience aux jeunes coureurs', explique Schär dans un communiqué de Swiss Cycling.

'Je suis heureux que nous ayons pu régler la succession de Michael Albasini aussi rapidement. Michael Schär était le candidat que nous souhaitions. Il connaît notre système, les coureurs et amène un vrai savoir-faire du monde professionnel', précise le directeur sportif de Swiss Cycling Patrick Müller. Schär ne s'aventure pas en terrain inconnu au sein de la fédération. Fin septembre, lors des Championnats du monde de Zurich, il a oeuvré comme assistant de son prédécesseur. Aujourd'hui âgé de 38 ans, Schär avait mis un terme à sa carrière il y a un an.

Albasini quitte lui Swiss Cycling après quatre saisons. Il travaillera à l'avenir pour l'équipe suisse Q36.5 en tant que directeur sportif.

/ATS