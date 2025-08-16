Nino Schurter va mettre fin à sa carrière devant son public

Nino Schurter va bel et bien ranger son VTT à l'issue de cette saison. Le Grison disputera ...
Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Nino Schurter va bel et bien ranger son VTT à l'issue de cette saison. Le Grison disputera la dernière course de sa carrière professionnelle le 21 septembre à Lenzerheide, a-t-il annoncé samedi.

Champion olympique en 2016 à Rio, Schurter fera ses adieux au sport de haut niveau devant son public lors de l'étape grisonne de la Coupe du monde. 'J'ai donné mon corps, mon esprit et mon âme au VTT. Un sport magnifique, mais aussi brutal au plus haut niveau. Ce fut une sacrée aventure', a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Cette course marquera la fin d'une ère pour le VTT helvétique. Durant sa carrière, Nino Schurter a en effet remporté un set complet de médailles olympiques (bronze à Pékin en 2008, argent à Londres en 2012 et or à Rio en 2016). Il a également remporté dix titres de champion du monde (le dernier en 2022) et détient le record de victoires en Coupe du monde avec ses 36 succès.

Une semaine avant de terminer son voyage à Lenzerheide, - sa 'course préférée' -, Schurter participera à ses derniers Mondiaux, aussi devant le public suisse. Les championnats du monde de VTT se dérouleront du 28 août au 14 septembre en Valais. Les épreuves de cross-country auront lieu à Crans-Montana.

/ATS
 

