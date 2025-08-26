Pauline Ferrand-Prévot sera au départ

Pauline Ferrand-Prévot, récente lauréate du Tour de France, prendra le départ des championnats du monde de cyclisme sur route le 27 septembre à Kigali.

Confirmant à l'AFP une information du journal L'Equipe, le sélectionneur de l'équipe de France féminine Paul Brousse a qualifié de 'superbe nouvelle' la participation de la Rémoise qui aura 'd'énormes ambitions' au Rwanda. 'Pauline a vraiment une grosse envie de réaliser quelque chose. Physiquement, elle est au top. Et psychologiquement, elle a une envie énorme', a dit Paul Brousse.

Ce dernier a expliqué que la décision de la participation de 'PFP' aux Mondiaux avait été prise en concertation avec son équipe, Visma-Lease a Bike. 'Des discussions ont eu lieu après le Tour de France. Pauline a vraiment repris goût à la route (après plusieurs saisons consacrées au VTT). C'est une superbe nouvelle', a-t-il indiqué.

Fin septembre sur un circuit montagneux, la Française pourra compter sur le soutien d'une équipe solide composée notamment des grimpeuses Juliette Labous et Evita Muzic à qui le parcours à fort dénivelé positif convient également très bien.

