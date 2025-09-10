Pellizzari pour une première, Vingegaard contrôle

Giulio Pellizzari a remporté la 17e étape de la Vuelta mercredi entre O Barco de Valdeorras ...
Photo: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon

Giulio Pellizzari a remporté la 17e étape de la Vuelta mercredi entre O Barco de Valdeorras et Alto de El Morredero. Statu quo au général où Jonas Vingegaard reste en rouge.

C'est une première pour le jeune grimpeur italien de la formation Bora. Giulio Pellizzari a décroché à 21 ans sa plus belle victoire sur un grand Tour. Et le maillot blanc de cette Vuelta n'a pas eu la vie facile. Légèrement distancé avec Joao Almeida, le dauphin de Vingegaard au général, le Transalpin est revenu avant d'attaquer et de profiter que les favoris se regardent.

Pellizzari a compté jusqu'à 30 secondes d'avance. Il termine au final avec 16 secondes de bonus sur Tom Pidcock et 18 sur son coéquipier Jai Hindley.

Leader de la course et 4e de cette étape et donc aux portes des bonifications, Jonas Vingegaard a tout de même repris deux secondes à Joao Almeida. Le Danois dispose donc de 50 secondes de marge sur le Portugais avant l'étape de jeudi, un contre-la-montre individuel de 27,2 km à Valladolid.

Le Lusitanien est plutôt doué sur l'effort solitaire, mais il devra faire mieux que Vingegaard qui n'est clairement pas mauvais dans l'exercice.

/ATS
 

