Pogacar a percuté une voiture de la Visma avant le départ

Tadej Pogacar a percuté sans gravité une voiture de la Visma, l'équipe de son rival Jonas Vingegaard. Ceci en se rendant sur la ligne de départ de la 17e étape du Tour de France à Vif jeudi.

'On allait sur la ligne de départ au milieu des voitures, il n'y avait pas de danger devant. On était derrière la voiture (de la formation Visma), peut-être un peu trop près, et le conducteur a freiné brutalement. Je ne sais pas s'il voulait contrôler mes freins', s'est amusé le maillot jaune auprès de la télévision britannique avant le départ.

'Je n'ai pas vu pourquoi il a freiné brutalement donc j'ai percuté la voiture. Je me suis cogné, mais tout va bien', a immédiatement rassuré le Slovène de 26 ans, qui a pris sans encombre le départ de l'étape-reine du Tour de France.

Au programme: trois cols hors catégorie dont le terrifiant col de la Loze, où Tadej Pogacar avait connu la pire défaillance de sa carrière en 2023, et où Jonas Vingegaard devrait tenter de réduire son retard sur le Slovène à trois jours de l'arrivée à Paris.

Au départ jeudi, le Danois comptait plus de quatre minutes de retard sur Pogacar, qui semble lancé vers un quatrième succès sur la Grande Boucle.

