Pogacar pour une première

Avec Milan-Sanremo, la première grande classique cycliste de l'année figure au programme ce samedi. Contrairement à de nombreuses autres courses auxquelles il participe, Tadej Pogacar n'est pas le seul favori de 'La Primavera'.

Une victoire à Sanremo manque ainsi toujours à l'immense palmarès de Pogacar qui, outre trois victoires dans le Tour de France et un Giro d'Italia, comprend de nombreux succès dans de grandes courses d'un jour comme le Tour de Lombardie (4 victoires), Liège-Bastogne-Liège (2) et le Tour des Flandres (1).

Parmi les Monuments du cyclisme, il ne manque au champion du monde que Paris-Roubaix et Milan-Sanremo. Sur la Riviera italienne, le Slovène de 26 ans s'est classé à chaque fois dans les cinq premiers au cours des trois dernières années. En 2024, il a sprinté pour la troisième place derrière le Belge Jasper Philipsen, qui a chuté dans une course mercredi dans son pays, et l'Australien Michael Matthews.

Pogacar va attaquer dans le Poggio

'Je suis prêt et je connais très bien le final du parcours. Nous devons rendre la course de samedi aussi difficile que possible', a déclaré Pogacar. Cela laisse présager une attitude très offensive de l'équipe UAE et de son leader pour les montées de la Cipressa et du Poggio prévues en fin de course, et pour la courte descente qui suivra vers la Via Roma.

Outre Pogacar, le Néerlandais Mathieu van der Poel (vainqueur en 2023), le Danois Mads Pedersen (4e en 2024) et le Britannique Tom Pidcock, en forme, sont souvent cités comme candidats à la victoire dans 'La Classicissima'. Les espoirs des Italiens de pouvoir célébrer leur première victoire depuis 2018 (Vincenzo Nibali) reposent sur les épaules du rouleur Filippo Ganna (2e en 2023) et du sprinter Jonathan Milan.

Six Suisses au départ

Six coureurs suisses seront au départ, soit trois de plus que l'année dernière. Stefan Küng était alors le Suisse le mieux classé à Sanremo (23e). Les chances d'un résultat de premier plan du Thurgovien seront toutefois bien meilleures dans quelques semaines au Tour des Flandres et sur Paris - Roubaix.

L'offensif Mauro Schmid, vainqueur de la Cadel Evans Great Ocean Race en janvier, participe quant à lui pour la première fois à Milan-Sanremo. Sur la liste de départ se trouvent également Silvan Dillier, Fabio Christen, Alexandre Balmer et Fabian Lienhard, lesquels seront clairement occupés à aider leurs leaders respectifs.

Première chez les femmes

Alors qu'il s'agit de la 116e édition pour les hommes, les femmes disputeront leur première 'Primavera' avec un parcours de 156 km entre Gênes et Sanremo. La Néerlandaise Demi Vollering et la championne du monde Lotte Kopecky seront les grandes favorites. Pour la Belge, ce sera la première course de la saison, alors que Vollering a déjà gagné trois fois cette année.

Côté suisse, Noemi Rüegg (23 ans) a déjà prouvé sa bonne forme cette année. En janvier, la Zurichoise a remporté le Tour Down Under disputé sur trois jours en Australie avant de terminer 3e de la Great Ocean Race. Après une pause en février, elle s'est classée récemment dans le top 10 lors des Strade Bianche (9e) et du Trofeo Alfredo Binda (6e). De quoi afficher certaines ambitions samedi.

/ATS