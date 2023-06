Premier titre pour Marc Hirschi

Marc Hirschi a triomphé aux Championnats de Suisse sur route à Wetzikon. Le Bernois fête son premier titre national en élite.

Près de cinq ans après son titre mondial chez les M23, Marc Hirschi pourra à nouveau revêtir un maillot de champion, celui à la croix blanche sur fond rouge. Le Bernois de l'équipe UAE Emirates fête son premier titre national dans l'élite après ses deux sacres juniors (2015 et 2016) et l'or du contre-la-montre (2017) chez les M23.

Sous une chaleur accablante dans la banlieue zurichoise, Hirschi s'est montré le plus rapide d'un groupe de six coureurs au moment de franchir l'arrivée. Au sprint après une course de 151,9 km et de 2500 m de dénivelé, il a devancé les deux Valaisans Antoine Debons et Simon Pellaud. Mauro Schmid, Stefan Küng et Sébastien Reichenbach ont pris les trois places suivantes.

Le tenant du titre Robin Froidevaux de l'équipe Tudor, majoritaire en nombre, a abandonné après six des sept tours. Le Vaudois avait longtemps ouvert la route en compagnie de son coéquipier Roland Thalmann et de Fabian Lienhard (Groupama). Bien que le groupe de tête comprenait sur la fin deux autres coureurs de Tudor avec Reichenbach et Pellaud, l'équipe de Fabian Cancellara n'a pas réussi à décrocher le titre.

