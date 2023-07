Problèmes cardiaques: Vanmarcke range son vélo

Le Belge Sep Vanmarcke (34 ans) est contraint de mettre un terme avec effet immédiat à sa carrière professionnelle. Des problèmes cardiaques sont à l'origine de la décision.

Non sélectionné pour le Tour de France par son équipe Israel PT, ce spécialiste des classiques flandriennes a passé des examens médicaux fin juin qui ont révélé la présence de tissu cicatriciel sur le coeur. 'Si je continue, le tissu pourrait se développer et entraîner une insuffisance cardiaque. C'est une décision terriblement douloureuse et brutale, mais il n'y a pas d'autre option', a déclaré le Belge dans un message posté sur Instagram.

En 14 saisons professionnelles, Vanmarcke a notamment remporté le Het Nieuwsblad en 2012 et la Bretagne Classic en 2019. Il a aussi fini à deux reprises troisième du Tour des Flandres en 2014 et 2016 et deuxième de Paris-Roubaix en 2013.

/ATS