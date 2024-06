Remco Evenepoel remporte le chrono et prend le maillot jaune

Remco Evenepoel frappe fort. Le Belge a remporté mercredi à Neulise la 4e étape du Critérium du Dauphiné, un contre-la-montre de 34,4 km, et s'est emparé de la tête du classement général.

Le coureur de l'équipe Soudal-Quick Step a devancé le Britannique Josh Tarling et le Slovène Primoz Roglic de respectivement 17 et 39 secondes sur un parcours exigeant dans le département de la Loire. De quoi largement rassurer le champion du monde du chrono en titre qui dispute cette semaine sa première course depuis sa grave chute au Tour du Pays basque début avril.

Le Canadien Derek Gee, qui s'était emparé de la tunique de leader mardi, a terminé sixième, à 1'24'' d'Evenepoel. Au général, le Belge compte 33'' d'avance sur Roglic et 1'04'' sur l'Américain Matteo Jorgenson, 4e mercredi.

/ATS